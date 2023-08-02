«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям

ВераВерная

Анатолий, согласна с Вашим мнением. А ещё мне может кто-нибудь объяснить, с какой такой душевной радости канал Россия-1 демонстрирует сериалы, снятые сопредельным государством? Это что, такая культурная помощь 404? Вообще обалдели уже, у нас своих мыльных опер не хватает? А Мария искренне болеет и переживает за наше будущее поколение, всегда выражает мнение большинства, да вот слышат ли те, кто может и должен решать такие вопросы?