Верно когда-то подметил М.Задорнов, что совестью нашего народа завсегда были писатели, учёные, режиссёры, а уж точно не политики, юристы и экономисты.
«Пришла ваша очередь»: Мария Шукшина разгромила российское ТВ и обратилась с просьбой к властям
Комментарии
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ВераВерная
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51 мин.
ВераВерная
Анатолий, согласна с Вашим мнением. А ещё мне может кто-нибудь объяснить, с какой такой душевной радости канал Россия-1 демонстрирует сериалы, снятые сопредельным государством? Это что, такая культурная помощь 404? Вообще обалдели уже, у нас своих мыльных опер не хватает? А Мария искренне болеет и переживает за наше будущее поколение, всегда выражает мнение большинства, да вот слышат ли те, кто может и должен решать такие вопросы?
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42 мин.
Анатолий Витушкин
В этом и есть наша общая боль, что не слышат. Я обращался с письмом о работе нашего телевидения в высшие эшелоны власти- всё отсылается на рассмотрение тем, кто и организует. Непробиваемая вражья стена.
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16 мин.
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