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Царьград

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Ничего не осталось. Сгорели и "Хаймерсы", и "Джавелины": США проморгали саботаж?

Ничего не осталось. Сгорели и "Хаймерсы", и "Джавелины": США проморгали саботаж?

В аэропорту Нью-Джерси, где находился склад с вооружением для ВСУ, произошёл крупный пожар. В Штатах думают, что это была диверсия.

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Комментарии
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ольга решетникова
В тексте написано: огонь охватил только то здание, в котором находилось вооружение для Украины. Тысячи 155-мм снарядов, ракеты для систем РСЗО &quot;Хаймерс&quot; и ПТРК &quot;Джавелин&quot; - всё это уничтожено огнём.&quot;   Да, непонятно, было ли там хоть какое-то вооружение...Ну, снаряды, ракеты - это ж ерунда. А вот было ли вооружение??? 🤔(это был сарказм, если что). Для информации: Вооружение — это комплекс технических средств или технологических процессов, предназначенных для поражения живой силы и объектов инфраструктуры противника. К вооружению относятся его элементы: боевые припасы, а также средства их доставки к цели; системы прицеливания, пуска и управления.
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9 час.
Алла Трубинская
т.е просто сгорел? А не должно было все перечисленное взорваться? Уж сорри за некомпетентность, но мне кажется там пекло должно было быть от такого кол-ва  снарядов...
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3 час.
G
GISMbICH
А где видео невообразимого хуерверка прямиком из &quot;оплота дерьмократии&quot;?
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1 час.

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