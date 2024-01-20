В аэропорту Нью-Джерси, где находился склад с вооружением для ВСУ, произошёл крупный пожар. В Штатах думают, что это была диверсия.
Ничего не осталось. Сгорели и "Хаймерсы", и "Джавелины": США проморгали саботаж?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ольга решетникова
В тексте написано: огонь охватил только то здание, в котором находилось вооружение для Украины. Тысячи 155-мм снарядов, ракеты для систем РСЗО "Хаймерс" и ПТРК "Джавелин" - всё это уничтожено огнём." Да, непонятно, было ли там хоть какое-то вооружение...Ну, снаряды, ракеты - это ж ерунда. А вот было ли вооружение??? 🤔(это был сарказм, если что). Для информации: Вооружение — это комплекс технических средств или технологических процессов, предназначенных для поражения живой силы и объектов инфраструктуры противника. К вооружению относятся его элементы: боевые припасы, а также средства их доставки к цели; системы прицеливания, пуска и управления.
Ответить
9 час.
Алла Трубинская
т.е просто сгорел? А не должно было все перечисленное взорваться? Уж сорри за некомпетентность, но мне кажется там пекло должно было быть от такого кол-ва снарядов...
Ответить
3 час.
G
GISMbICH
А где видео невообразимого хуерверка прямиком из "оплота дерьмократии"?
Ответить
1 час.
Свежие комментарии