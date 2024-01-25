«Студенческий десант» Ульяновской области побывал в гостях у Госавтоинспекции

В преддверии Дня российского студенчества, в рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант», сотрудники Госавтоинспекции Ульяновской области организовали ознакомительную стажировку для студентов колледжа государственной и муниципальной службы и техникума экономики и права.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии