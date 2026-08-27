«Алтын мөнбәр» кинофестивале ислам турындагы иң яхшы фильмнарны җыйган

«Алтын мөнбәр» XXII Казан халыкара кинофестивале төрле илләрнең кинематографистлары ислам турында төшергән һәм төрле елларда кинофестиваль программасында булган иң яхшы фильмнарны җыеп күрсәтә.
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