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Царьград

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Ситуация с Wildberries грозит массовыми беспорядками. Полиция держит зачинщиков на крючке

Ситуация с Wildberries грозит массовыми беспорядками. Полиция держит зачинщиков на крючке

Служба безопасности Wildberries передала в полицию сведения, что некие лица, действующие в интересах Владислава Бакальчука, в ближайшие шесть дней готовят новые провокации в офисах компании, пишут СМИ.

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