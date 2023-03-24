Вучич выступил с обращением к НАТО, спросив, кто дал право альянсу убивать сербов в 1999 году

Глава Сербии Александр Вучич обратился к НАТО в день годовщины бомбардировок Югославии, спросив кто дал альянсу право уничтожать сербский народ, сообщает издание РИА Новости.
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