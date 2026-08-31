Казанда Россия халыклары Спартакиадасы кысаларында регби-7 буенча ярышлар узды

Казанның Үзәк стадионында Россия халыклары Спартакиадасы кысаларында хатын-кызлар командалары арасында регби-7 буенча ярышлар узды.
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