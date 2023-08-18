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Гимнаст Белявский о допуске до международных стартов: «Нереальные условия. Спортсмен за все должен платить сам, командой не сможем поехать – только снаряды»

– Недавно Международная федерация гимнастики допустила россиян до международных стартов. Такое решение стало для вас сюрпризом? – Нет, не стало.

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