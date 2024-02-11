Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 144 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Хохлы любят навозФранцузские ферме...
  • Наталья Эрнст
    Никого нам больше "брать" не надо. Чтобы наши солдаты больше не гибли за кого-то,освобождая гейропу. Пусть варятся в ...Дэвид Кэмерон зар...
  • Игорь Петров
    Ночь злых «Геране...

"Пела на дне рождения Кадырова, после осудила Россию, теперь вот снова ностальгия одолела", - Ротару не прочь посетить РФ

"Пела на дне рождения Кадырова, после осудила Россию, теперь вот снова ностальгия одолела", - Ротару не прочь посетить РФ

Politiki.net Не писал про певицу Софию Ротару более года, хотя надо признаться поводы были.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Светлый
пусть бывшая потрется в шкуре бывшей. она это заслужила
Ответить
1 час.
Евгений Кузнецов
Есть у нас такое выражение-померла так померла
Ответить
1 час.
ч
чвсатпкьл
Басня Крылова  Стрекоза и Муравей. Нет уж дней тех светлых боле, Как под каждым ей листком Был готов и стол и дом. Всё прошло: с зимой холодной Нужда, голод настает; Стрекоза уж не поет: И кому же в ум пойдет На желудок петь голодный! Злой тоской удручена, К Муравью ползет она: «Не оставь меня, кум милый! Дай ты мне собраться с силой И до вешних только дней Прокорми и обогрей!»- очень похоже. 🤣😂
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх