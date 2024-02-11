"Пела на дне рождения Кадырова, после осудила Россию, теперь вот снова ностальгия одолела", - Ротару не прочь посетить РФ
Politiki.net
Не писал про певицу Софию Ротару более года, хотя надо признаться поводы были.
Комментарии
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пусть бывшая потрется в шкуре бывшей. она это заслужила
Есть у нас такое выражение-померла так померла
Басня Крылова Стрекоза и Муравей.
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!»- очень похоже. 🤣😂
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