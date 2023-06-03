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Кино: Всеволоду Шиловскому – 85: Как актёру удалось несколько раз избежать смерти и пережить предательство

Кино: Всеволоду Шиловскому – 85: Как актёру удалось несколько раз избежать смерти и пережить предательство

Сегодня празднует свой юбилей Всеволод Шиловский, замечательный актёр, режиссёр и педагог. В его фильмографии больше 150 работ в кино и сериалах, и даже сегодня он продолжает работать, в производстве находятся сразу два фильма с его участием.

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