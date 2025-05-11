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AP: свыше 450 рейсов задержали в аэропорту Атланты в США из-за проблем на ВПП

AP: свыше 450 рейсов задержали в аэропорту Атланты в США из-за проблем на ВПП

В международном аэропорту Хартсфилд-Джексон, расположенном в городе Атланта (американский штат Джорджия), задержали более 450 рейсов, так как возникла проблема с оборудованием на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

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