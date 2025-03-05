JIТС: лечение при раке эндометрия нужно подбирать по белкам крови

Ученые из Медицинской школы Икана при Университете Маунт-Синай выявили специфические белки крови, способные предсказать эффективность применения двух препаратов для лечения рака эндометрия — кабозантиниба и ниволумаба.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии