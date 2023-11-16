Экс-сотрудник Госстройнадзора Ялты заключен под стражу за взятку

В Ялте возбуждено уголовное дело в отношении главного консультанта отдела управления Госстройнадзора департамента государственного строительного надзора министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым.
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