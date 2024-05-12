Российский боксер Хатаев одержал 7-ю победу на профессиональном ринге

Имам Хатаев нокаутировал опытного латыша Ричарда Болотника в австралийском Перте. Этот бой в полутяжелом весе прошел в рамках турнира, главным событием которого был поединок украинца Виталия Ломаченко и австралийца Джорджа Камбососа.