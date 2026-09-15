ВС России продолжают бои за освобождение Малой Волчьей под Харьковом

Бои за освобождение Малой Волчьей в Харьковской области продолжаются. Об этом 15 сентября рассказали Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Посольство РФ: сл...
- Памятник Солжениц...
- «Тульские новости...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым