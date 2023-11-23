В Национальном союзе свиноводов объяснили, как снизить цены на свинину

Цены на свинину в России можно стабилизировать только рыночными методами. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» в четверг, 23 ноября, заявил генеральный директор мясного бизнес-направления Национального союза свиноводов Сергей Алтухов.
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