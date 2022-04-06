Чемпионат Англии. «Эвертон» в гостях у «Бернли»

«Эвертон» играет в гостях с «Бернли» в перенесенном матче 19-го тура АПЛ. Чемпионат Англии Перенесенный матч 19-го тура Бернли – Эвертон Дата проведения 6 апреля, 21.

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