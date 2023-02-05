Вы опозорили, продали и предали своих предков. В обмен на похлопывание по щеке от американского хозяина

Чиновникам Израиля лучше не произносить слово Холокост Израиль изучает возможность предоставить Украине «Железный купол» (c) Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, CNN Дело даже не в том, что Израиль поставит Украине систему ПВО и уже поставляет боеприпасы, лечит раненых.
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