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Заместитель губернатора Забайкальского края Попов закрыл комментарии в instagram

Заместитель губернатора Забайкальского края Попов закрыл комментарии в instagram

Заместитель губернатора Забайкальского края - руководитель представительства правительства Забайкальского края при правительстве РФ Пётр Попов закрыл комментарии в istagram под публикацией в поддержку губернатора Забайкалья Александра Осипова.

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