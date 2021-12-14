Заместитель губернатора Забайкальского края Попов закрыл комментарии в instagram

Заместитель губернатора Забайкальского края - руководитель представительства правительства Забайкальского края при правительстве РФ Пётр Попов закрыл комментарии в istagram под публикацией в поддержку губернатора Забайкалья Александра Осипова.
Заместитель губернатора Забайкальского края - руководитель представительства правительства Забайкальского края при правительстве РФ Пётр Попов закрыл комментарии в istagram под публикацией в поддержку губернатора Забайкалья Александра Осипова.
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