Ночные страхи и вялость: как понять, что у ребёнка есть проблемы со сном? Объяснила врач

Оглавление От чего зависит режим сна ребёнка Признаки нарушения сна у детей Когда не стоит бить тревогу На продолжительность сна ребёнка воздействует множество факторов, среди которых его эмоциональное состояние и возрастные особенности.
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