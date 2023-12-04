Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ребёнка ремнём в Сочи возле школы

Сам агрессор вскоре был задержан и извинился на камеру за содеянное.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль историю с избиением мальчика отцом на футбольном поле в Сочи.
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