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Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ребёнка ремнём в Сочи возле школы

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении ребёнка ремнём в Сочи возле школы

Сам агрессор вскоре был задержан и извинился на камеру за содеянное.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль историю с избиением мальчика отцом на футбольном поле в Сочи.

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