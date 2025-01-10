Захарова призвала «картонного дурилку» президента Литвы Науседу учить историю

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала литовского президента Гитанаса Науседу "картонной дурилкой" за высказывание о Калининграде, Калининградской области и призвала его учить историю.
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