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Захарова призвала «картонного дурилку» президента Литвы Науседу учить историю

Захарова призвала «картонного дурилку» президента Литвы Науседу учить историю

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала литовского президента Гитанаса Науседу "картонной дурилкой" за высказывание о Калининграде, Калининградской области и призвала его учить историю.

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Комментарии
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Сергей Рубцов
Эти пидоры прибалтийские должны сдохнуть также как хохложопые мрази!!Ё!Ё!
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