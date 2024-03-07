Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Грады» под покровом ночи уничтожили боевиков на Северском направлении

«Грады» под покровом ночи уничтожили боевиков на Северском направлении

На Северском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили несколько групп пехоты ВСУ.

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