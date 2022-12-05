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Politico: сырьевая война Запада с Россией становится реальностью

Politico: сырьевая война Запада с Россией становится реальностью

Европейский союз пытается ударить Россию по самому больному месту — по нефтяным доходам Москвы. Но ему нужно позаботиться о том, чтобы при этом не навредить себе и хрупкой мировой экономике.

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