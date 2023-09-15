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Глава комитета по этике об условном отстранении Слуцкого на год: «Он может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС»

Глава комитета по этике об условном отстранении Слуцкого на год: «Он может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.

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