Глава комитета по этике об условном отстранении Слуцкого на год: «Он может обжаловать решение в апелляционном комитете РФС»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России оштрафован на 100 000 рублей и отстранен от футбола на год условно за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста.
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