На Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при попытке сбежать из страны

Пограничная служба киевского режима обратилась к гражданам с призывом прекратить попытки побега за пределы государства, отметив, что из-за желания избежать мобилизационных процессов погибло порядка 45 жителей.
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