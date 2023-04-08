Неужели контрабандисты из «Бриллиантовой руки» на самом деле могли заработать на своей схеме?!

Скажите, а вас никогда не удивляла странная схема контрабандистов из «Бриллиантовой руки»?! Рисковать и везти золото в СССР, чтобы тут сложить его в жестяную банку и потом «найти клад», чтобы получить 25 % от стоимости от государства?! Первое ощущение, что контрабандисты глупы или просто решили таким образом отмыть деньги, чтобы потом всем говорить, что вот мол, живем с денег от найденного клада.