"Если не изберёте Путина - Россия развалится на 29 осколков"

А вот не надо всяким верить и ссылаться на всяких Сидиков,надо россиянам включать свою голову. а не ждать предсказаний от сомнительных типов. А вот это: "Я думаю, что американцы рухнут. Все равно рухнут. Мои расчеты показывают, что у американцев сейчас последних дух выходит" не выдерживает никакой критики, нам оказывается и делать то ничего не надо, всё само, по Сидику, произойдёт!Нет.работайте братья,работайте и иди он лесом,этот и другие Сидики!

ИРИНА МАЛЫШЕВА

Все забыли, что жизнь человеческая не вечна и очень хрупка. Но жить хотят все и простые люди и небожители себя возомнившие. Мозги перестали работать у многих. Не надо возвращать человечество опять в каменный ВЕК. И было это уже не раз на земле. А теперь может случится, что больше нет возможности у ЗЕМЛИ возрождения человека. На себя надо уповать и дров не ломать.