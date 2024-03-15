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"Если не изберёте Путина - Россия развалится на 29 осколков"

"Если не изберёте Путина - Россия развалится на 29 осколков"

Сидик Афган. Математик, способный запоминать и вычислять в уме любые цифры. Его называют Нострадамусом XXI века.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
А вот не надо всяким верить и ссылаться на всяких Сидиков,надо россиянам включать свою голову. а не ждать предсказаний от сомнительных типов. А вот это: &quot;Я думаю, что американцы рухнут. Все равно рухнут. Мои расчеты показывают, что у американцев сейчас последних дух выходит&quot; не выдерживает никакой критики, нам оказывается и делать то ничего не надо, всё само, по Сидику, произойдёт!Нет.работайте братья,работайте и иди он лесом,этот и другие Сидики!
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