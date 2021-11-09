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«Газпром» неспроста дал Молдавии газ

«Газпром» неспроста дал Молдавии газ

Контракт «Газпрома» с Кишинёвом есть грамотный спланированный план России не оставить Приднестровье без газа.

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Анатолий ashkourin
С вечера и плюют и блюют в колодец,а поутру идут жадно пить холодную воду...европянский менталитет.
Olga Дорофеева
вопрос к автору - отредактируйте тектс, пожалуйста. Количество ошибок - особенно пунктуационных - зашкаливает
Алексей
А как заставили то?
Кошмар
Пытками холодом...)))
Александр Першин
Врут не стыдясь . Газпром начал закачку газа в хранилища в Европе . Газпром увеличил прокачку газа через Украину на 45 процентов . А Северный поток 2 так и не запущен хотя обещали в декабре 2019 года .
Юрий Наконечный
Следует учесть, что 50% акций "Молдовагаз" принадлежат "Газпрому" - возможны варианты

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