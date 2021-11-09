Сергей ЕПолитика«Газпром» неспроста дал Молдавии газ Контракт «Газпрома» с Кишинёвом есть грамотный спланированный план России не оставить Приднестровье без газа.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ashkourinС вечера и плюют и блюют в колодец,а поутру идут жадно пить холодную воду...европянский менталитет.Olga Дорофеевавопрос к автору - отредактируйте тектс, пожалуйста. Количество ошибок - особенно пунктуационных - зашкаливаетААлексейА как заставили то?КошмарПытками холодом...)))Александр ПершинВрут не стыдясь . Газпром начал закачку газа в хранилища в Европе . Газпром увеличил прокачку газа через Украину на 45 процентов . А Северный поток 2 так и не запущен хотя обещали в декабре 2019 года .Юрий НаконечныйСледует учесть, что 50% акций "Молдовагаз" принадлежат "Газпрому" - возможны вариантыКомментировать
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