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Польша приютит 1 миллион беженцев из Прибалтики

Польша приютит 1 миллион беженцев из Прибалтики

Министры внутренних дел Польши и Литвы провели встречу в Будзиске (Подляское воеводство), где обсудили, в частности, планы эвакуации в случае эскалации угрозы со стороны России.

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