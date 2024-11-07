Пьяный тюменец пытался убить бывшую и ее мать

В Ноябрьске завершено следствие по уголовному делу о двойном покушении на убийство. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 23 августа 2024 года в Ноябрьске 30-летний житель Тюменской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы.