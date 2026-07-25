🐟 Около 240 млн рублей направят на поддержку рыболовства в Азовском и Черном морях Субсидии получат более 30 рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств Крыма, Севастополя и Краснодарского края.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🐟 Около 240 млн рублей направят на поддержку рыболовства в Азовском и Черном морях Субсидии получат более 30 рыболовецких организаций и рыбоводных хозяйств Крыма, Севастополя и Краснодарского края.