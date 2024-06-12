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Пострадавшая от атаки ВСУ по Шебекино: "Слышу свист и меня ранило"

Украинские боевики утром 12 июня продолжили обстреливать Шебекино Белгородской области. Одна из пострадавших при атаке ВСУ рассказала корреспонденту "Известий" Александру Федорчаку, что занималась делами во дворе дома, когда на ее участок прилетел украинский снаряд.

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