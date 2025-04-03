Победитель «Танцев со звездами» обвиняется в хищении у «Калашникова» 32 млн

Суд в городе Иваново отправил под домашний арест второго фигуранта дела о хищении при поставках в рамках гособоронзаказа бракованных деталей концерну «Калашников» – учредителя ООО «Интертехника» Алексея Леденева, пишет ТАСС со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении агентства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии