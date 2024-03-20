Китайские туристы очень важны для Казахстана 

“Правительство Казахстана прилагает значительные усилия для развития туризма в стране, и китайские туристы имеют для нас первостепенное значение”, – сообщил в эксклюзивном интервью заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев в Астане.
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