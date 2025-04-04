Напоминаем: сегодня в Астрахани стартуют массовые отключения воды

Первое отключение в рамках весеннего останова коснется жителей правобережья. Сегодня, 4 апреля, в 21:00 будет приостановлена подача водоснабжения в Трусовском районе Астрахани от поселка Приволжье до 3-го Интернационала, включая Военный городок.