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Володин рассказал об изучении мирных предложений Путина в Раде

Володин рассказал об изучении мирных предложений Путина в Раде

Спикер Госдумы Володин: депутаты Рады обсуждают предложения Путина Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступила информация, согласно которой депутаты Верховной Рады обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

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