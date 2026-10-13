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Когда тесто Дракона сдаётся, пуговичка должна стать его сердцем. Добрая сказка

Когда тесто Дракона сдаётся, пуговичка должна стать его сердцем. Добрая сказка

Пещера была полна дыма, а Дракон едва не плакал от обиды: его коронные булочки превратились в черные камни, а тесто для утреннего хлеба предательски опустилось на дно квашни.

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