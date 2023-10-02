В Кишиневе заявили, что их безопасность зависит от продолжения западной помощи Украине

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что безопасность и стабильность Кишинева зависит от западной помощи Украине, – сообщает в понедельник, 2 октября, The Washington Post,.
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