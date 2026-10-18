МЧС Брянской области в 23 часа объявило об угрозе ракетной атаки, жителей просят срочно укрыться.На исходе воскресных суток 18 октября вся Брянская область оказалась в зоне угрозы ракетной атаки.
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