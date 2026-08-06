Депутат Даванков предложил ввести скидку 50% на эвакуацию автомобиля

Депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесут на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий ввести 50-процентную скидку на оплату эвакуации и хранения машины на штрафстоянке.
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