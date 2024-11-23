Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Модель Дронова. Почему Шаману сейчас непросто

Модель Дронова. Почему Шаману сейчас непросто

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Комментарии
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Людмила Фирстова
А вы ципсошник, видно по аккаунту на 100%! Пошёл вон с сайта
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7 час.
Tania Еременко
Филька - народный? Дронов заслуживает гораздо больше это Высокое Звание!
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1 час.
ВераВерная
А я где-то про Киркорова что-то сказала?
Ответить
48 мин.

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