Фото © Сергей Лантюхов / Абзац Игорь Мальцев. 22 ноября 2024, 19:23Ко дню рождения певца – обозреватель «Абзаца» Игорь Мальцев.
Модель Дронова. Почему Шаману сейчас непросто
Комментарии
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Людмила Фирстова
А вы ципсошник, видно по аккаунту на 100%! Пошёл вон с сайта
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7 час.
Tania Еременко
Филька - народный? Дронов заслуживает гораздо больше это Высокое Звание!
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1 час.
ВераВерная
А я где-то про Киркорова что-то сказала?
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48 мин.
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