Масс: Германия занимается сохранением транзита газа через Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкие власти работают над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода «Северный поток – 2».
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