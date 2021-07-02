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Масс: Германия занимается сохранением транзита газа через Украину

Масс: Германия занимается сохранением транзита газа через Украину

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что немецкие власти работают над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода «Северный поток – 2».

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