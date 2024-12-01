12 лучших обложек Playboy

1 декабря 1953 года в газетных киосках Чикаго появился первый номер мужского журнала Playboy. Издание вышло тиражом 70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью Хефнер поначалу даже сомневался, что когда-нибудь выпустит второй номер.