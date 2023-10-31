Врач Мухина объяснила необходимость ежедневно есть клетчатку

Врач-диетолог Марият Мухина: клетчатку нужно есть ежедневно, она выводит из организма токсины. Врач Мухина заявила в интервью, что клетчатку нужно есть ежедневно, и объяснила необходимость такой привычки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии