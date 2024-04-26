Место под парковку облюбовал некий Мирпочаев Акмалжон Насимжонович, который поставил свое ведро прямо на месте, где истекал кр*вью погибший от рук Шахина Аббасова, байкер Кирилл Ковалев

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Комментарии
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Наталия
Вывод напрашивается только один. Они нас презирают и не считают равными себе. Стыд и раскаяние им не ведомы. Стыдно должно быть нашим властям и всем нам, позволяющим так обращаться с нами в нашем собственном доме. Только наша сила и их страх перед ней могут их хоть немного отрезвить.
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