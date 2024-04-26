Место под парковку облюбовал некий Мирпочаев Акмалжон Насимжонович, который поставил свое ведро прямо на месте, где истекал кр*вью погибший от рук Шахина Аббасова, байкер Кирилл Ковалев

Интересная жизнь с Vera Star "По коридорам бегали вооруженные люди и искали русских": Актер Михаил Трухин о событиях в гостинице "Душанбе" Даже после теракта в Крокусе и громкого убийства мотоциклиста в Люблино, мигранты продолжают вести себя крайне нагло, и уж тем более, как многие надеялись, не стали массово покидать Россию, а спокойно продолжают себя чувствовать хозяевами в нашей стране.
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