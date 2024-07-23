Microsoft выпустила ограниченную серию контроллеров Xbox в стиле Дэдпула и Росомахи для продвижения нового фильма

Microsoft продолжает удивлять своих поклонников уникальными продуктами. После презентации ограниченной версии беспроводного контроллера Xbox в стиле Дэдпула, которая привлекла много внимания благодаря расположенным на нем ягодицам, компания представила еще один эксклюзивный продукт - контроллер в стиле Росомахи.
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