Microsoft выпустила ограниченную серию контроллеров Xbox в стиле Дэдпула и Росомахи для продвижения нового фильма

Microsoft продолжает удивлять своих поклонников уникальными продуктами. После презентации ограниченной версии беспроводного контроллера Xbox в стиле Дэдпула, которая привлекла много внимания благодаря расположенным на нем ягодицам, компания представила еще один эксклюзивный продукт - контроллер в стиле Росомахи.