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Юристы в Эс-Сувейде потребовали расследования нападений на друзскую общину

Юристы в Эс-Сувейде потребовали расследования нападений на друзскую общину

ДАМАСК (ИА Реалист). Комитет по правам человека и общественным свободам — филиал Ассоциации адвокатов в сирийской провинции Эс-Сувейда — выступил с официальным заявлением, осудив волну насилия против друзского меньшинства и потребовав немедленного расследования.

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