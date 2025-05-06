Юристы в Эс-Сувейде потребовали расследования нападений на друзскую общину

ДАМАСК (ИА Реалист). Комитет по правам человека и общественным свободам — филиал Ассоциации адвокатов в сирийской провинции Эс-Сувейда — выступил с официальным заявлением, осудив волну насилия против друзского меньшинства и потребовав немедленного расследования.