Уральские ученые совместно с коллегами из Индии нашли новое лекарство от деменции

Вещества для препаратов стали менее токсичны и не требуют использование угарного газа при синтезе.Ученые УРФУ и Института оргсинтеза УрО РАН в сотрудничестве с учеными из Индии разработали безопасные и нетоксичные вещества, которые могут стать основой для новых препаратов от болезни Альцгеймера, сообщает aif.