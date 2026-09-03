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Путин и Эрдоган объявили долгосрочные отношения вопреки НАТО

Путин и Эрдоган объявили долгосрочные отношения вопреки НАТО

Несмотря на давление со стороны Запада и членство Турции в НАТО, Москва и Анкара продолжают укреплять двусторонние связи.

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